Москва, 16 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Законопроект, которым предусматривается освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с Ксенией Горячевой («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

В сопроводительных материалах указано, что документ направлен на сохранение образовательного и научного потенциала Российской Федерации.

Законопроектом предлагается снять существующее противоречие между положениями действующего законодательства. Так, закон о военной службе предоставляет освобождение от призыва на военную службу гражданам, имеющим ученую степень, однако закон о мобилизации не предоставляет аналогичного освобождения от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, имеющих степени кандидатов и докторов наук. Документ предлагает закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Данное право на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации, указано в материалах.

Также предлагается закрепить на уровне федерального закона основания для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, связанные с получением гражданами высшего и среднего профессионального образования, а также с обучением по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на период освоения указанных программ, а также на время защиты квалификационной работы, но не более одного года после окончания аспирантуры.