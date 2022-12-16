Москва, 16 декабря, 2022, 15:37 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции России на Украине число «утечек» персональных данных российских граждан в сеть резко возросло. Роскомнадзор назвал цифру попавших в открытый доступ записей. Их оказалось около 600 миллионов, заявили в ведомстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Персональные данные

«С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных — более 140 случаев, в сеть попали около 600 млн записей о гражданах. Нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите. Основной источник сливов — иностранные ресурсы», — сообщили в Роскомнадзоре.

Раскрытие личной информации о гражданах России стало возможно из-за иностранных ресурсов, утверждают в ведомстве. Резкий всплеск «утечек» произошел после блокировки ряда западных мессенджеров, которым было предъявлено обвинение в нарушении российских законов.