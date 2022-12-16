Москва, 16 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Планы развития российского оборонно-промышленного комплекса будут скорректированы, заявил 16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

Напомнив, что президент страны Владимир Путин поручил ускорить обновление планов развития основных отраслей российской экономики, Мишустин сказал:

«Также надо скорректировать их в отношении оборонно-промышленного комплекса и в целом параметры гособоронзаказа».

По его словам, нужны дополнительные программы в области робототехники и БПЛА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 декабря, Путин поручил правительству с учётом новых реалий скорректировать планы развития ОПК и гособоронзаказа.