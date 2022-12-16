Киев, 16 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в данный момент в городе могут наблюдаться перебои в работе связи и интернета. Он заявил об этом 16 декабря в эфире телеканала «Киев».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

«Ещё раз хочу сказать, что могут быть проблемы со связью. Интернет может пропасть… Ситуация сейчас такая неприятная», — сказал он.

При этом Кличко добавил, что в Киеве продолжают работать пункты обогрева и бюветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виталий Кличко заявил, что во всех районах Киева имеются повреждения энергетической инфраструктуры и есть перебои с водоснабжением.

Отметим, удары по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Как сообщало Минобороны РФ, в ходе них поражаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.