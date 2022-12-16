Лондон, 16 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Цены газовых фьючерсов в Европе к середине дня 16 декабря упали в цене на 10%, до $1340 и ниже за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Падение началось с открытия торгов. Январские фьючерсы нидерландского хаба TTF подешевели на 4,2% в сравнении с ценами вчерашнего дня, до $1421,8 за 1 тыс. кубометров.

Минимальное снижение цены на газ достигало $1334,7 за 1 тыс. кубометров. Потом она выросла до $1337,8 за 1 тыс. кубометров.

Напомним, расчётная цена газовых фьючерсов на ICE по итогам 15 декабря составила $1481,1 за 1 тыс. кубометров.