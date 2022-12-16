Брюссель, 16 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснётся 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК) России. Об этом 16 декабря сообщил зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Основные ограничения касаются 168 организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. (Всего в настоящее время под санкциями находится 410 организаций)», — написал он в соцсети Twitter.

Домбровскис добавил, что новые санкции также вводят запрет на инвестиции в энергетическую и горнодобывающие сферы в России. Кроме того, запрещается вкладываться в компании, которые в РФ занимаются рекламой, исследованиями рынка и опросами общественного мнения.

Напомним, 15 декабря лидеры ЕС согласовали девятый пакет санкций в отношении России. До конца их оформить планируется 16 декабря. Поводом для введения ограничений стало проведение спецоперации по денацификации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва ответит на санкции, но сначала нужно будет изучить официальную информацию по ним.