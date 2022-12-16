Всеволожск, Ленинградская область, 16 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области подходят к концу работы по строительству «избушки на курьих ножках» в Ново-Кавголовском лесопарке. «Жилище Бабы-яги», ранее находившееся рядом с Чёртовым мостом, в мае 2022 года сожгли хулиганы, и тогда общественность района устроила народный сбор средств для воссоздания местной достопримечательности.

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Члены региональной общественной организации «Токсовские озера» собрали на краудфандинговой платформе добровольные пожертвования на сумму более 300 тысяч рублей. На эти средства был создан проект избушки, а волонтеры расчистили территорию под строительство, после чего было построено само здание. Теперь его ждет сушка, покраска и установка на подготовленное место.

Кроме того, общественная организация подала заявку на грантовый конкурс 2023 года президентского фонда культурных инициатив с целью восстановления элементов лесной архитектуры Ново-Кавголовского парка, сообщили 16 декабря в пресс-службе правительства Ленобласти.