Москва, 16 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие «общественный наставник», внесли в Госдуму депутаты от думской фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Томас Бенуа. Дети-сироты. 1885

Документ разработан для подготовки к выпуску из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старшего школьного возраста без особенностей развития.

В сопроводительных материалах указано, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сталкиваются с множеством проблем, находясь на пороге самостоятельной жизни, вместе с тем мало могут рассчитывать на семейное устройство. По мнению авторов инициативы, сочетание возрастных особенностей с травмирующим жизненным опытом приводит зачастую к особенностям поведения, требующим самообладания и последовательности от волонтера-наставника, поэтому отбор волонтеров для этого направления особенно строгий. В случае, если волонтеру все же удается установить доверительные отношения с ребенком, то его шансы на социальную адаптацию в будущем значительно повышаются, указано в материалах.

Отмечается, что общественный наставник является своего рода проводником в самостоятельную жизнь, оказывая эмоциональную поддержку, и помогает ребенку лучше понимать других людей и себя, учит более осознанно относиться к своей жизни. Также депутаты обратили внимание на то, что нередко волонтерам-наставникам приходится помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, решать практические задачи, связанные с учебой и получением квартиры.

Законопроект предлагает закрепить понятие «Общественный наставник», а также определить правительству РФ порядок и условия нуждающихся, при участии общественных наставников в социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.