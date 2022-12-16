Белград, 16 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Чудовищное давление в вопросе о введении антироссийских санкций испытывает в данный момент Сербия. Об этом 16 декабря заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в ходе своего выступления на конференции в рамках III Российско-Сербского культурно-туристического форума.

Где бы еще поджечь? Советский плакат

«Культурно-гуманитарное поприще, а именно взаимное культурное тяготение и обогащение является одним из факторов того, что Сербия принципиально решительно не присоединяется к санкциям против России, несмотря на страшнейшее, чудовищное давление, которое оказывается на президента страны Александра Вучича и руководство Сербии», — приводит его слова ТАСС.

При этом российский дипломат подчеркнул, что позиция Белграда в этом вопросе неизменна и это способствует обеспечению реализации всех договоренностей между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Негре заявила, что диверсификацию поставок газа намеревается провести Сербия для того, чтобы уменьшить свою зависимость от голубого топлива из России.