В Кривом Роге заявили, что в городе уничтожен энергообъект
Власти Кривого Рога заявили, что в городе уничтожен объект энергетической инфраструктуры
Кривой Рог, Украина, 16 декабря, 2022, 15:08 — ИА Регнум. О разрушении в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) объекта энергетической инфраструктуры написал 16 декабря глава местной военной администрации Александр Вилкул в своём телеграм-канале.
Дарья Драй ИА REGNUM
ЛЭП
Заявив, что в городе зафиксировано «несколько ракетных ударов», Вилкул уточнил, что уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Ранее он заявлял, что критическая инфраструктура Кривого Рога переходит на генераторы.
Напомним, проблемы с энергоснабжением 16 декабря наблюдаются в ряде регионов Украины. Официального подтверждения о том, что российские военные наносили ракетные удары, Минобороны России не давало.
Также напомним, что Криворожская ТЭС прекратила работу ещё полтора месяца назад.