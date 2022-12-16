Кривой Рог, Украина, 16 декабря, 2022, 15:08 — ИА Регнум. О разрушении в городе Кривой Рог (Днепропетровская область) объекта энергетической инфраструктуры написал 16 декабря глава местной военной администрации Александр Вилкул в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

Заявив, что в городе зафиксировано «несколько ракетных ударов», Вилкул уточнил, что уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Ранее он заявлял, что критическая инфраструктура Кривого Рога переходит на генераторы.

Напомним, проблемы с энергоснабжением 16 декабря наблюдаются в ряде регионов Украины. Официального подтверждения о том, что российские военные наносили ракетные удары, Минобороны России не давало.

Также напомним, что Криворожская ТЭС прекратила работу ещё полтора месяца назад.