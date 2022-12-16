Москва, 16 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. России необходимы надежные логистические коридоры для связи с западными и восточными партнерами. В целях развития российского рынка транспортным коридорам будет уделяться особое внимание. Об этом 16 декабря заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

«Необходимо развивать надежные современные транспортные логистические коридоры. Мощные евразийские маршруты должны связывать западные и восточные рубежи государства, а российский рынок — с рынком ключевых партнеров», — заявил глава правительства.

По его словам, особого внимание требует развитие таких логистических коридоров, как «Север — Юг» и «Запад — Восток».

Напомним, в октябре 2022 года на форуме «Сделано в России» Мишустин заявил о создании «сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала, центральных регионов до портов Персидского залива и далее по всему миру».