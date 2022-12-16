Ереван, 16 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Студенты Ереванского государственного университета 16 декабря вышли на акцию протеста, требуя от международного сообщества добиться от Баку снятия блокады Нагорного Карабаха. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным журналистов, протестующие провели шествие по центральным улицам столицы Армении. Они также провели акцию возле Экономического университета, призывая студентов этого вуза присоединиться к акции.

После этого активисты выдвинулись в сторону представительства Евросоюза в Армении. Студенты требуют от Брюсселя оказать давление на Азербайджан. Протестующие скандируют «Арцах» и другие лозунги.

Напомним, Лачинский коридор между Нагорным Карабахом и Арменией заблокировали утром 12 декабря. Вышедшие на дорогу активисты заявляют, что они хотят добиться прекращения «незаконной» добычи природных ресурсов в Арцахе, который они считают азербайджанской территорией.