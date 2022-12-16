Москва, 16 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент РФ Владимир Путин по просьбе главы индийского правительства дал принципиальные оценки ситуации на Украине. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что также Путин и Моди условились о продолжении своих личных контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение высоким уровнем российско-индийского сотрудничества, которое развивается на принципах особо привилегированного партнёрства.