Красноярск, 16 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», в 2022 году уже более шести тысяч предпринимателей Красноярского края обратились за различными мерами поддержки в региональную сеть центров «Мой бизнес».

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По-прежнему одной из самых востребованных остается финансовая поддержка. В текущем году предпринимателям выдан 281 микрозайм на 666,8 млн рублей, что больше на 60%, чем в 2021 году. Кроме того, в пять раз больше выдали средств на льготных условиях самозанятым: 54 микрозайма на общую сумму порядка 17,5 млн рублей.

«Одна из наших основных задач — предоставлять предпринимателям только нужные и актуальные меры поддержки. Именно поэтому в нашем центре ведётся регулярная работа по получению обратной связи от делового сообщества. В начале этого года все столкнулись с новыми вызовами. Мы отреагировали незамедлительно — в то время, когда ключевая ставка ЦБ дошла до рекордного значения, мы зафиксировали ставки по нашим льготным микрозаймам.

А в скором времени снизили их до минимальной — 3,75% годовых. Именно доступности заёмных средств в этом году мы уделили большое внимание. Например, внесли изменения в процесс получения займа. Перед приёмом пакета документов от потенциального заемщика проводится его предварительная проверка на соответствие требованиям программы. Анкета заёмщика теперь содержит максимальный объём информации, чтобы упростить работу с заявкой, процесс движения заявки автоматизируется», — пояснил руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Набирает популярность ещё один вид финансовой поддержки — поручительство, за которым предприниматель или самозанятый может обращаться в центр, если не хватает собственного обеспечения для получения банковского кредита. В 2022 году сумма поручительств центра по сравнению с прошлым годом выросла в 7 раз и составила 161,5 млн руб.

Что касается самых востребованных нефинансовых мер поддержки у бизнеса, то это обучение и индивидуальные консультации по различным направлениям предпринимательской деятельности.

На территории края в 2022 году заработали семь новых представительств центра «Мой бизнес» — в Боготоле, Идринском, Краснотуранском, Нижнеингашском, Рыбинском, Тюхтетском и Уярском районах. Офис в Идринском районе открылся совсем недавно в здании местной администрации.

«Мы будем продолжать расширять филиальную сеть центра «Мой бизнес» в крае. Во-первых, это способствует увеличению охвата мерами поддержки предпринимателей, которые работают в территориях. Во-вторых, наблюдается положительная динамика по количеству малых и средних предприятий, зарегистрированных на территориях присутствия центра. За период работы созданных представительств центра в муниципалитетах края данный показатель вырос на 2,5%», — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Руководитель Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов считает, что главная задача малого и среднего предпринимательства — создавать комфортные условия для проживания местного населения.

«Их ниша — это общепит, обеспечение продовольствием и досугом, предоставление туристических услуг и прочее. Затраты на энергоресурсы, транспортные расходы там — на порядок выше. Предпринимательство на Севере должно развиваться при грамотной опеке государственных институтов. Поэтому нам важно получить от бизнесменов информацию, кого поддерживать и в каком виде должна быть эта поддержка», — сказал Антон Нарчуганов.

На сегодняшний день в Красноярском крае работают больше 105 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), по сравнению с 2021 годом, их количество выросло на 2,5%, что больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа. С начала года почти на 39 тысяч человек увеличилось количество самозанятых. Больше стало и людей, работающих в секторе малого и среднего бизнеса.

«Финподдержкой в 2020 году в среднем по России воспользовался каждый 400 субъект малого и среднего предпринимательства (МСП), а в 2022 году — уже каждый 147. Мы стали ближе в 2,6 раза», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Также, по его словам, Красноярский край стал одним из лидеров среди регионов, где поставщиками по закупкам госзаказчиков стали представители МСП.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.