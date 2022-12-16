Смоленск, 16 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский выразил благодарность министерству финансов США за оценку его гражданской позиции путем включения в санкционный список. Днем ранее управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело санкции в отношении смоленского губернатора, внеся его имя в список SDN OFAC.

Admin-smolensk.ru Алексей Островский

«Искренне рад решению американских властей о включении меня в санкционный список, — заявил Алексей Островский. — Горжусь этим. Благодарен нашим заокеанским оппонентам за то, что они наконец оценили мою гражданскую позицию — всегда быть со своей страной, своим народом и своим президентом. Всегда на этом стоял, стою и буду стоять».

Глава Смоленской области отметил, что никогда не имел никаких зарубежных активов, зарубежной собственности и счетов, поэтому не пострадает от санкций. Он также отметил, что внесение его имени в санкционный список никак не повлияет не его «общественно-хозяйственную деятельность и политическую работу», поскольку они «от решения американских властей не зависели, не зависят и зависеть не будут».