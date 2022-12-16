Донецк, 16 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район города Донецка Донецкой Народной Республики из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом 16 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел ВСУ из РСЗО «Град»

По информации СЦКК, в 14:12 по направлению н. п. Тоненько — г. Донецк (Киевский район) было выпущено восемь ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как передает ИА REGNUM, ранее в Telegram-канале администрации Каховского округа сообщалось, что при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ поврежден многоквартирный дом.