Белград, 16 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Сербия направила командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион Косово и Метохия сербской армии и полиции. Об этом 16 декабря сообщает Радио и телевидение Сербии.

facebook @mehaj.armend Совместные учения Армии Косово и KFOR

По данным журналистов, Белград запросил разрешение ввести от 100 до 1000 силовиков. Сербская сторона ссылается на резолюцию 1244 Совбеза ООН, принятую в июне 1999 года. В ней в том числе предусмотрена демилитаризация в Косово.

Напомним, в непризнанном Косово начала обострятся обстановка. Местные власти потребовали от проживающих там сербов менять автомобильные номера, соответствующие законодательству Сербии. Кроме того, Приштина подала заявку на вступление в Евросоюз, что противоречит международным договорённостям.