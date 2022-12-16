Вашингтон, 16 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Деятельность частной военной компании «Вагнер» в Африке мешает миротворцам ООН. С таким обвинением в адрес подразделений ЧВК на пресс-конференции по итогам саммита США — Африка в Вашингтоне выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

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Он отметил, что доказательства этому были найдены в ходе расследования работы ЧВК «Вагнер». По словам главы американского внешнеполитического ведомства, расследование Госдепартамента зафиксировало случаи нарушения прав человека наёмниками ЧВК «Вагнер», в том числе вербовку и использование детей в качестве солдат.

«Мы также видели, как «Вагнер» вмешивался в операции ООН по поддержанию мира, подвергая опасности миротворцев, подвергая опасности персонал Организации Объединённых Наций. Это длинный список плохих поступков», — подчеркнул Блинкен, слова которого приводятся на сайте Госдепа США.

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Кроме того, заявил госсекретарь, по данным ведомства, группа эксплуатирует природные ресурсы стран, в которых действует. По их оценкам, страны Африки, где находятся бойцы ЧВК, становятся беднее и опаснее.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена изучает возможность признания группы «Вагнер» террористической организацией. В свою очередь бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ни под один из критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не походит. При этом, по его словам, деятельность самих Соединённых Штатов под них полностью попадает.