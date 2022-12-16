Москва, 16 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Удовлетворение высоким уровнем российско-индийского сотрудничества, которое развивается на принципах особо привилегированного партнёрства, выразили в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства, лидеры… обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, логистика», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что также Путин и Моди в ходе беседы отметили важность продолжения тесной координации в рамках международных организаций, и в том числе с учётом начавшегося председательства Индии в «Группе двадцати» и в Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.