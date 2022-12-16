Киев, 16 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Чрезвычайную ситуацию объявила 16 декабря на Украине «Укрэнерго», сообщили в пресс-службе компании.

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Энергетическая компания объявила, что на Украине «произошла потеря более 50% потребления объединённой энергетической системы» «в результате сегодняшних российских обстрелов».

«Укрэнерго» подчёркивает, что наступил «режим системной аварии».

Напомним, на Украине в ряде регионов сегодня наблюдаются проблемы с энергоснабжением. Также в украинских пабликах сообщалось о серии взрывов.

В этой связи важно отметить, что Минобороны РФ 16 декабря не объявляло о нанесении ударов. Таким образом, пока нет официального подтверждения версии, обнародованной украинской стороной.