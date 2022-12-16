Москва, 16 декабря, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Верховный суд РФ 16 декабря отклонил кассационные жалобы на приговор по делу о террористическом акте в метро Санкт-Петербурга, совершенном в апреле 2017 года. Ранее принятое определение апелляционной инстанции признано «законным и обоснованным», сообщает ТАСС.

Vsrf.ru Верховный суд

Адвокаты осужденных по делу о теракте просили суд отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. В свою очередь гособвинитель просил оставить приговор в силе как обоснованный и законный.

Напомним, подрыв бомбы был совершен террористом в движущемся поезде между станциям метро «Сенная» и «Технологический институт — 2» на второй линии метро Петербурга днем 3 апреля 2017 года. Взрыв унёс жизни 15 человек, более ста человек пострадали. Еще одно взрывное устройство было обезврежено сотрудниками Росгвардии на платформе станции «Площадь Восстания».

По делу о взрыве в петербургской подземке десятерых фигурантов, уроженцев Средней Азии, 10 декабря 2019 года приговорили к длительным срокам заключения, от 18 до 27 лет, а одного — к пожизненному сроку.