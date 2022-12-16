Москва, 16 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В МИД России заявили, что Москва плотно контактирует с Турцией по вопросу турецкой наземной операции в Сирии. Об этом 16 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что система обмена информацией в основном ведется по линии военных ведомств России и Турции.

«Военные ведомства постоянно в контакте и в Анкаре, и в Москве, и, главное, на месте», — заявил Михаил Богданов.

По словам замглавы МИД РФ, Москва не во всем согласна с Турцией, но диалог с турецкими партнерами по вопросу наземной операции в Сирии идёт.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов рассказал о своем отношении к идее о проведении встречи лидеров России, Турции и Сирии.