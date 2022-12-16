В МИД России заявили о контактах с Турцией по наземной операции в Сирии
МИД России: Москва контактирует с Анкарой по вопросу турецкой наземной операции
Москва, 16 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В МИД России заявили, что Москва плотно контактирует с Турцией по вопросу турецкой наземной операции в Сирии. Об этом 16 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Сообщается, что система обмена информацией в основном ведется по линии военных ведомств России и Турции.
«Военные ведомства постоянно в контакте и в Анкаре, и в Москве, и, главное, на месте», — заявил Михаил Богданов.
По словам замглавы МИД РФ, Москва не во всем согласна с Турцией, но диалог с турецкими партнерами по вопросу наземной операции в Сирии идёт.
Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов рассказал о своем отношении к идее о проведении встречи лидеров России, Турции и Сирии.