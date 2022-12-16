Берлин, 16 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии осуждает решение руководства Twitter заблокировать аккаунты ряда журналистов. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Свобода прессы не должна включаться и выключаться по желанию. С сегодняшнего дня указанные ниже журналисты больше не могут следить за нами, комментировать и критиковать нас», — говорится в заявлении.

К сообщению МИД ФРГ также были прикреплены списки журналистов Times, Washington Post, CNN и британского новостного портала Mashable.

Напомним, аккаунты ряда журналистов в Twitter были заблокированы 16 декабря. Ранее руководство соцсети заявило, что будет пресекать попытки предавать огласке местоположение людей без их согласия. Когда владеющего Twitter Илана Маска спросили, связана ли блокировка с нововведением, он ответил, что к журналистам применяются такие же правила, как и ко всем остальным.