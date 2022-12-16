Вашингтон, 16 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Российском министерстве иностранных дел прокомментировали вопрос о возможном присоединении Афросоюза к клубу «большой двадцатки». Россия не против вступления его в G20. Об этом сообщил журналистам 16 декабря заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

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«Мы в принципе не против, потому что у нас действительно развитые, продвинутые отношения с Африканским союзом и с африканскими странами», — подчеркнул Богданов.

Напомним, ранее с приглашением присоединиться к клубу «большой двадцатки» обратился к странам Африканского союза президент США Джо Байден. В ходе сессии саммита США — Африка, который проходил с 13 по 15 декабря, глава Белого дома пообещал в течение трех лет выделить на помощь Африке 55 млрд долларов. В настоящее время в G20 африканский континент представляет лишь ЮАР.