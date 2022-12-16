Москва, 16 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом в беседе с журналистами 16 декабря сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

«Сегодня у него уже был международный телефонный разговор. Мы готовим сообщение. Это был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди», — отметил Песков, говоря о графике президента РФ.

Также он добавил, что на данный момент в графике Путина нет переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает ИА REGNUM, 19 декабря Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко, где лидеры двух стран обсудят экономические и финансовые вопросы.