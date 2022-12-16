Владимир Путин и Нарендра Моди провели телефонный разговор — Песков
Москва, 16 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом в беседе с журналистами 16 декабря сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нарендра Моди и Владимир Путин
«Сегодня у него уже был международный телефонный разговор. Мы готовим сообщение. Это был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди», — отметил Песков, говоря о графике президента РФ.
Также он добавил, что на данный момент в графике Путина нет переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Как передает ИА REGNUM, 19 декабря Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко, где лидеры двух стран обсудят экономические и финансовые вопросы.