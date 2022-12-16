Москва, 16 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Европейский союз согласовал девятый пакет санкций против России, но может наступить такой момент, когда очень многие страны откажутся соблюдать эти санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Девятый пакет — это, конечно, плохо для России и нашей экономики, — сказал Головченко. — Но может наступить момент, когда всем будет уже наплевать на новые «сотые» или «тысячные» пакеты. В какой-то момент все просто могут перестать соблюдать санкции. Китай уже заявил, что потолок по цене на нефть его не касается. И другие страны могут начать игнорировать санкции. Поэтому чем больше новых «пакетов», тем меньше их ценность. Россия переориентировалась на Восток и Азию. Возможно, скоро совсем прекратит сотрудничество с Западом. Это основные последствия очередных «пакетов». Россия просто начинает привыкать жить без Запада как партнера и покупателя своих товаров».

В свою очередь, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что девятый пакет санкций ЕС не добавил ничего нового.

«Логика проста — расширение круга санкционного списка физических лиц и возможности изъятия средств ЦБ. Поскольку резервы ЦБ были заморожены ранее, то они и сейчас не могут быть использованы для нужд российской экономики. А вопрос их физического изъятия — это вопрос того, за чей счет будут финансироваться программы помощи Украине», — сказал Сафонов.

Кроме того, есть точка зрения, что девятый пакет санкций не предполагает использования новых структурных «калечащих санкций». В частности, так полагает декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

«Принятие данного пакета в худшем случае будет лишь способствовать росту стоимости высокотехнологичной продукции, получаемой посредством параллельного импорта. Запад, условно говоря, использовал «тяжелую артиллерию» санкционных форматов еще весной. Упомянутые персональные санкции также не повлекут за собой серьезных экономических последствий, даже косвенным образом, — сказал он. — Наиболее ощутимым, конечно, станет усиление контроля за продукцией двойного назначения. Но в данном случае речь идет о влиянии не столько на экономику, сколько на усилия волонтеров по закупке востребованных действующей армией товаров высокого передела».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия будет формулировать свои ответы на девятый пакет санкций только после официального объявления о нем.