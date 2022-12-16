Москва, 16 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Декабрьские переговоры в Стамбуле в рамках «зерновой сделки» прошли продуктивно, заявил 16 декабря заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин в эфире «России 24».

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД России

Сергей Вершинин «Это были хорошие предметные развёрнутые консультации».

По словам российского дипломата, встреча проходила в духе «переговоров, которые проводятся на уровне президентов двух наших стран» — России и Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8–9 декабря в Стамбуле прошли переговоры, касающиеся договорённостей по вывозу зерна с Украины. На встрече Вершинин и его турецкий коллега Седат Онал подтвердили «пакетный характер» зерновой сделки.

В МИД РФ обращают внимание на то, что важной частью договорённостей является снабжение вывезенным с Украины зерном в первую очередь беднейших стран.