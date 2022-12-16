Москва, 16 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% является разумным ответом на проблемы в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

16 декабря 2022 года Центробанк РФ сообщил, что по итогам заседания совета директоров было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Регулятор пояснил, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Также там указали на то, что инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне.

«В начале года, когда ЦБ РФ только повысил ставку до 7,5%, многие коллеги «наехали» на Центробанк, что он разгоняет инфляцию. Но она растет по всему миру. Если в цене растет нефть, значит растут и цены на те товары, которые используют нефть в производстве. Я уже говорил и повторю, что инфляцию мы импортируем, завозя ее с потребительскими товарами. Поэтому нужно не бороться с ростом цен, а повышать доходы граждан», — сказал Нечаев.

По его словам, для этого нужны в том числе структурная перестройка и снижение давления на малые и средние предприятия.

«Где есть конкуренция — меньше и рост цен. Где зарегулированность и силовое давление — там монополии и рост цен. Ставка ЦБ в 7,5% — это разумный ответ на проблемы в мировой экономике, так что решение Набиуллиной сохранить ее на прежнем уровне — это нормальная мировая практика, которая соответствует главной цели — выстоять в санкционной борьбе с Западом», — заключил парламентарий.