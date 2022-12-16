Херсон, 16 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает 16 декабря администрация Каховского округа в телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

Под обстрел ВСУ также попала территория Каховского завода электросварочного оборудования, разрушен участок забора.

По данным администрации Каховского округа, украинскими боевиками нанесен очередной артиллерийский удар по Каховке. В результате повреждения получил жилой дом, находящийся по улице Пушкина, 130. Также в результате обстрела повреждено остекление домов в центре города, сообщает администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) заявило, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли несколько районов Донецка, а также Гольмовский, Горловку, Макеевку и Майорск.