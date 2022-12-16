В Каховке при обстреле со стороны ВСУ поврежден жилой дом
При обстреле со стороны ВСУ в Каховке поврежден многоквартирный дом
Херсон, 16 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает 16 декабря администрация Каховского округа в телеграм-канале.
Под обстрел ВСУ также попала территория Каховского завода электросварочного оборудования, разрушен участок забора.
По данным администрации Каховского округа, украинскими боевиками нанесен очередной артиллерийский удар по Каховке. В результате повреждения получил жилой дом, находящийся по улице Пушкина, 130. Также в результате обстрела повреждено остекление домов в центре города, сообщает администрация.
Как сообщало ИА REGNUM, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) заявило, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли несколько районов Донецка, а также Гольмовский, Горловку, Макеевку и Майорск.