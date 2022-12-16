Лондон, 16 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Резкое сокращение количества расследований возможных нарушений в налоговой сфере негативным образом отразилось на поступлениях в казну Великобритании за последние два года. Об этом говорится в отчёте Государственного аудиторского управления Великобритании (NAO), на который ссылается газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что в 2021–2022 годах управление по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) расследовало примерно на 30% меньше случаев нарушения требований налогового законодательства по сравнению с предыдущим периодом. Согласно отчёту надзорного органа, опубликованному 16 декабря, количество уголовных преследований сократилось с 700 до 163 за тот же период времени.

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По данным NAO, около 12% сотрудников HMRC, или 1350 человек, которые обычно занимаются взысканием налогов, были заняты в реализации госпрограмм по поддержке населения во время пандемии COVID-19. Глава NAO Гарет Дэвис уверен, что их перевод в другие структуры «напрямую повлиял на способность управления заниматься налоговыми расследованиями».

В итоге общая сумма налогов, собранных HMRC в 2021–2022 годах, составила 731,1 млрд фунтов стерлингов, что на 9 млрд фунтов (около $11 млрд) меньше, чем в предыдущем периоде.

«В настоящее время существует риск того, что значительное число людей в конечном счёте не уплатят налоги или избегут судебного преследования», ― добавил Дэвис.

Председатель комитета палаты общин британского парламента по контролю над расходованием государственных средств Меган Хиллиер считает, что HMRC должно активизировать работу по обеспечению соблюдения налогового законодательства «путём выделения достаточных ресурсов и повышения критериев эффективности работы».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Соединённого Королевства уличили в том, что оно «впустую» потратило £14 млрд (около $16,7 млрд) денег налогоплательщиков. Газета The Daily Telegraph со ссылкой на проведённое расследование написала, что деньги были потрачены британскими властями на «неэффективные меры» по борьбе с пандемией коронавируса, проекты, которые не были реализованы либо повлекли за собой дополнительные расходы, а также на «личные цели». В частности, речь идёт об аренде роскошной виллы для вечеринок в Италии, обслуживании плавательного бассейна, процедурах в спа-салоне, посещении парка развлечений в Сиднее.