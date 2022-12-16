Новосибирск, 16 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Фокус внимания малого и среднего бизнеса региона сегодня направлен на Ближний Восток, страны СНГ и Юго-Восточной Азии: количество экспортных контрактов показывает стабильный прирост. Благодаря реализации сразу двух нацпроектов — «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» — новосибирские предприниматели вышли на рынки сбыта Монголии и Мьянмы, информирует Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) при центре «Мой бизнес» Новосибирской области. По сравнению с 2021 годом, объем экспорта Новосибирской области вырос в 1,7 раза.

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«Выставочные мероприятия всегда пользуются большим спросом. Коллективный стенд включает себя порядка пяти компаний, места предоставляются на безвозмездной основе. Тематика последних выставок в Казахстане, Беларуси, Азербайджане и Узбекистане касалась стройматериалов, пищевой промышленности, технологического оборудования и горного дела. Порядка 20% наших компаний-участников сразу же в рамках мероприятия заключают экспортный контракт», — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Алина Мусиенко.

По её словам, в марте 2022 года удалось достигнуть договоренности о подписании меморандума на производство и поставку четырех комплексов по переработке сельскохозяйственных отходов в Мьянму. В рамках услуги по поиску партнеров в 2022 году две компании получили комплекс мер для выхода на рынки Белоруссии и Казахстана. В результате оказанной услуги производитель детских развивающих игрушек заключил экспортный контракт с контрагентом из Республики Беларусь на поставку кубиков-трансформеров. Компания, предоставляющая образовательные услуги, заключила экспортный контракт с контрагентом из Республики Казахстан на сумму 3,8 млн $ США.

«На данный момент происходит переосмысление геополитического влияния и как следствие, диверсификация рынков. Анализируя современные тренды, российские предприятия рассматривают сотрудничество со странами Ближнего Востока как один из наиболее перспективных векторов развития. В связи с этим сотрудники ЦПЭ развивают сотрудничество с ОАЭ, Катаром, Ираном, Саудовской Аравией и Турцией», — пояснила Алина Мусиенко.

О возможностях господдержки для экспортеров Новосибирской области рассказал руководитель Дирекции международной деятельности АО «Корпорации МСП» Павел Кондрашов. Так, на новом сервисе «Корпорации МСП» «Производственная кооперация и сбыт» новосибирские производители непродовольственной продукции могут найти зарубежных заказчиков.

«К платформе уже присоединились компании из Турции, Армении, Белоруссии, Ирана, Азербайджана, Индии, которые заинтересованы в отечественной продукции. Сегодня на сервисе зарегистрировано порядка 24 000 верифицированных МСП-предприятий, которые зарекомендовали себя как проверенные поставщики. «Предприниматели Новосибирской области также активно включаются в работу сервиса. Свою продукцию на платформе уже представляют 688 производителей региона», — рассказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» происходит создание дополнительных информационных сервисов для бизнеса, которые помогут ускорить и упростить выход на экспорт.