Улан-Удэ, 16 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту крушения вертолёта в аэропорту Улан-Удэ возбудили следователи. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Sledcom.ru Сотрудник Следственного комитета

«Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, ранее в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ потерпел крушение вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, которые при падении воздушного судна погибли.

Кроме того, уточняется, что на место авиакатастрофы выехали следовали и криминалисты для установления всех обстоятельств и причин трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ погибли три человека.