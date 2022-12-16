Чебоксары, 16 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Чувашия заняла третье месте в России по социальной газификации и догазификации. Эта позиция была достигнута республикой в рейтинге Минстроя и Минэнерго России по реализации в регионах социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ, а также догазификации населённых пунктов, внедрённой в 2021 году. Текущие итоги газификации в республике рассмотрели на региональном штабе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Александр Бусыгин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Позиция в первой пятерке регионов России по исполнению программы газификации — устойчивая, мы держим эту планку уже продолжительное время», — отметил Павел Данилов, поблагодарив за проделанную работу руководство и работников «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

Глава минстроя республики сообщил, что министерство представило к государственным наградам шесть работников, «которые своими руками осуществляли и продолжают осуществлять газификацию региона».

«Для нас это очень важно и как для жителей республики, и для решения наших системных задач», — подчеркнул министр.

Изначально региональные планы-графики догазификации предусматривали догазификацию 4220 домовладений в 1031 населенном пункте Чувашии, однако в декабре 2022 года был согласован проект постановления республиканского правительства о внесении изменений в программу: по состоянию на 15 декабря текущего года принято 4980 заявок на догазификацию домовладений.

Заключено 4800 (96%) договоров на технологическое присоединение в рамках догазификации — 4526 из них исполнены, в том числе в 2670 домовладениях уже запущен газ. Оставшаяся часть работ проводится согласно утверждённому производственному плану и плану-графику.

Отдельного внимания заслуживает работа по газификации Заволжской территории Чебоксар. Обязательства республики по строительству внутрипоселковых газопроводов исполнены — построено 25,55 км. Работы по подключению домовладений продолжаются — на сегодняшний день подключено 425 домовладений. Построены и введены в эксплуатацию две котельные — «ФОЦ «Росинка Минспорта Чувашии» и АО «Санаторий «Чувашия».

Кроме того, ещё одна котельная подготовлена к приёму газа в рамках работы над другим объектом — межпоселковым газопроводом в Алатыре и Алатырском районе.

«Была проведена ребалансировка плана строительства объектов с переносом работ с ноября-декабря на июнь–октябрь этого года. Мы плодотворно поработали до отопительного периода и в июне–октябре обеспечили фактическое исполнение работ по 2582 домовладениям. Проблем с закупками оборудования или материалов у нас нет, договоры с подрядными организациями отторгованы — исполнение идёт в плановом порядке», — рассказал Александр Бусыгин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чебоксарское Заволжье — левобережная территория чувашской столицы, граничащая с марийскими лесами, — оставалось чуть ли единственным крупным островком без газа при почти полной газификации республики. Поэтому пуск газа в Заволжье стал долгожданным историческим событием не только для местных жителей, но и даст старт для создания и реализации новых инвестиционных проектов.

Напомним, в конце октября 2022 года официально состоялся пуск газа на газораспределительную станцию (ГРС) Кокшамары (Марий Эл) и введён в эксплуатацию газопровод к Заволжской территории г. Чебоксары общей протяженностью порядка 80 км. В торжественной церемонии участвовали глава Чувашии Олег Николаев и руководитель Марий Эл Юрий Зайцев. Оба объекта введены по программам развития газоснабжения и газификации двух регионов на 2021–2025 годы. Они создают условия для газификации порядка 1750 домовладений и квартир в Заволжской территории Чебоксар и более 720 домовладений в населенных пунктах Звениговского района Марий Эл.