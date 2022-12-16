Москва, 16 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Банк России принял сбалансированное решение по поводу ключевой ставки, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

16 декабря 2022 года Центробанк РФ сообщил, что по итогам заседания совета директоров было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Регулятор пояснил, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Также там указали на то, что инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне.

«Как я и предполагал, Банк России принял сбалансированное решение по поводу ключевой ставки. Регулятор продемонстрировал контроль над текущей ситуацией и принял сбалансированное решение, оставив ключевую ставку на прежнем уровне», — отметил Аксаков в своем телеграм-канале.

По его словам, в начале 2022 года благодаря своевременным мерам Банка России и правительства удалось справиться с ростом инфляции и стабилизировать ситуацию, вернув показатель ключевой ставки на уровень 7,5%.

«В текущей ситуации, с одной стороны, мы видим процессы, работающие на повышение инфляции, к ним можно отнести традиционную в конце года потребительскую активность населения, влияние санкционных факторов на цены товаров, завозимых по импорту. С другой стороны, регулятор демонстрирует уверенность в управлении инфляционными процессами и понимание важности поддержки экономики, что, на мой взгляд, говорит о стабильности ситуации», — добавил депутат.

Аксаков обратил внимание на то, что на фоне роста инфляции и падения потребительского спроса в США и Европе практически все центральные банки подняли ключевую ставку.

«В России в текущей ситуации прежний уровень ключевой ставки позволяет не стимулировать инфляционные процессы и повышение процентных ставок по кредиту, что очень важно для предприятий и развития экономики в целом», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2022 года заявляла, что регулятор планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 2025 году.

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