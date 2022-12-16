Москва, 16 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что не стоит беспокоиться о здоровье президента России после прививки от гриппа. Об этом Песков сообщил журналистам 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Специалисты-медики, разумеется, делают все, что нужно делать для здоровья президента, поэтому там все необходимые меры предосторожности принимаются», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 19 декабря посетит Белоруссию для обсуждения с президентом республики Александром Лукашенко перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как передает ИА REGNUM, ранее Песков сообщил, что в четверг, 22 декабря, пройдет большой Государственный совет России.