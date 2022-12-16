Минск, 16 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Для всех хозяйствующих субъектов в Белоруссии и РФ должны быть созданы равные условия. Это касается в первую очередь цен на энергоносители. Такое мнение в ходе совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Минск высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Думаю, у нас одно пожелание, даже не претензия, а пожелание к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и т.д. работали в равных условиях. <…> Главное — чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности», — отметил Лукашенко.

При этом, как считает глава Белоруссии, важно, чтобы «цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях».

Напомним, визит Путина в Белоруссию намечен на 19 декабря. В ходе встречи лидеры союзного государства обсудят вопросы экономики и стабильности российской и белорусской финансовых систем, и военно-политическую ситуацию.