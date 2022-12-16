Донецк, 16 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли несколько районов Донецка, а также Гольмовский, Горловку, Макеевку и Майорск. Об этом 16 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

(сс) Министерство обороны Украины Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Кировского района со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:32 и в 08:47 ВСУ выпустили три и четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 08:51 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 08:55 — три снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 08:57 — пять снарядов калибра 155 мм по Горловке, в 09:07 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и в 09:10 — четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и шесть снарядов калибра 152 мм по Майорску.

Кроме того, отмечается, что в 09:15 бандеровцы выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Гольмовскому, в 09:49 и в 10:10 — два раза по три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и в 10:22 — пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов боевиков преступного режима Киева посёлок Гольмовский в ДНР остался без электричества.