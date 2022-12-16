Магас, 16 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Власти Ингушетии расценивают помощь участникам спецоперации и поддержку их семей как один из главных приоритетов своей работы. Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов держит на контроле соответствующие вопросы. Более того, он лично побывал в зоне СВО и пообщался с военнослужащими.

Телеграм-канал главы Ингушетии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал в зоне СВО и пообщался с военнослужащими

В Ингушетии не забывают о поддержке участников СВО и их семей и заботятся о том, чтобы они получали все необходимое. Глава республики Махмуд-Али Калиматов с самого начала спецоперации не оставляет без внимания нужды военнослужащих и их родственников. После объявления частичной мобилизации он подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации». В соответствии с данным документом родственники мобилизованных могут рассчитывать на целый ряд льгот: внеочередное зачисление в детские сады, горячее питание для учащихся средней и старшей школы, приоритетное зачисление абитуриентов в колледжи, рассрочка по оплате обучения, освобождение от налогов на имущество и землю по месту проживания, юридическая помощь, внеочередной прием в органах госвласти. Кроме того, семьи мобилизованных получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Предприятия республики также участвуют в поддержке мобилизованных. Это, в частности, касается швейного объединения «Ингушетия», которое наладило выпуск теплой и защитной одежды для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Калиматов посетил фабрику и проверил, как идет подготовка заказов для военнослужащих. Глава региона осмотрел готовую продукцию, а также изучил особенности производственного процесса. Как заметил Калиматов, каждый регион вносит посильную лепту в помощь участникам СВО, и к Ингушетии это тоже относится.

«Ингушетия не остается в стороне, у нас современное швейное производство с передовыми технологиями, это позволит обеспечить наших защитников необходимой экипировкой. Наши военнослужащие служат достойно, четко выполняют задачи, поставленные перед ними командованием», — заявил Калиматов.

Еще одно республиканское предприятие, обувная фабрика, выпустило для мобилизованных граждан партию военных ботинок в количестве более 1500 единиц. Также предприятие получает заказы на изготовление десятков тысяч пар тактической обуви — устойчивой к нагрузкам и водонепроницаемой.

В Ингушетии позаботились и о том, чтобы мобилизованные граждане и их семьи реализовали свое право на получение бесплатных земельных участков под ИЖС. Соответствующий законопроект уже передан в Народное Собрание региона. По данным на 15 декабря, от представителей этой категории было подано 27 заявлений. Часть участков для обеспечения их землей уже сформированы: это шесть участков в Малгобеке и четыре в Сунженском районе. Помимо этого, 13,8 гектара были выделены под эти цели в Назрановском и Малгобекском районах, и сейчас ведется нарезка участков.

Калиматов пообещал, что поддержка семей мобилизованных жителей региона останется на особом контроле и будет носить приоритетный характер, как для руководства республики, так и для муниципальных властей. Он напомнил, что на значимость этой задачи не раз указывал президент России Владимир Путин. По словам Калиматова, власти субъекта сделают все, чтобы эта работа не стала рутинной и выполнялась со всей возможной эффективностью.

Телеграм-канал главы Ингушетии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал в зоне СВО и пообщался с военнослужащими

По инициативе главы республики мобилизованным гражданам оказываются комплексные меры поддержки, однако, помимо этого, он посчитал необходимым лично предпринять поездку в зону СВО. Калиматов сопроводил партию гуманитарной помощи, которая поступила военнослужащим из Ингушетии, и побывал на позициях, где служат жители региона. Он посмотрел, в каких условиях они находятся, вручил медикам и военнослужащим памятные подарки и награды, а также пообщался с ними. Калиматов спросил, что нужно участникам СВО и их семьям, а также пообещал, что родственники военнослужащих не останутся без внимания со стороны властей субъекта.

«Для меня было важно побывать в зоне СВО, пообщаться с нашими военнослужащими, увидеть их настрой, вручить награды и пожать руку. Ребята готовы выполнять поставленные задачи и уверены в победе. Они уже не раз доказали свою верность присяге, мужество, отвагу. Увидел это своими глазами и почувствовал гордость за наших сыновей и братьев. Все они доблестные сыны Республики Ингушетия», — отметил Калиматов.

Глава Ингушетии также обратил внимание на огромную значимость курса на укрепление страны, который проводит президент России Владимир Путин. Калиматов выразил уверенность в том, что решения главы государства пользуются поддержкой всех россиян, а нынешние события продемонстрировали направленность всех действий российского лидера на защиту страны.