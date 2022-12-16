Вашингтон, 16 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вашингтон приветствовал решение лидеров Европейского союза ввести минимальную налоговую ставку для крупных компаний. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Я приветствую решение всех 27 государств ― членов Европейского союза принять директиву о введении минимального глобального налога для корпораций», ― указала глава министерства.

Йеллен указала на выгоду этой политики и для Соединённых Штатов. Поскольку, по её словам, у американских «компаний будет стимул сохранять рабочие места и оставлять свои штаб-квартиры» в самих США.

Напомним, 15 декабря Европейский союз принял решение о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний. Это сделано с целью предотвращения перемещения корпоративной прибыли в «налоговые оазисы».

Отмечается, что международные компании с объёмом продаж не менее €750 млн в год должны платить не менее 15% налога, независимо от того, где они базируются.