Введение ЕС минимального глобального налога приветствовали в США
В США оценили решение Евросоюза о введении минимальной налоговой ставки для компаний
Вашингтон, 16 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вашингтон приветствовал решение лидеров Европейского союза ввести минимальную налоговую ставку для крупных компаний. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передаёт Reuters.
«Я приветствую решение всех 27 государств ― членов Европейского союза принять директиву о введении минимального глобального налога для корпораций», ― указала глава министерства.
Йеллен указала на выгоду этой политики и для Соединённых Штатов. Поскольку, по её словам, у американских «компаний будет стимул сохранять рабочие места и оставлять свои штаб-квартиры» в самих США.
Напомним, 15 декабря Европейский союз принял решение о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний. Это сделано с целью предотвращения перемещения корпоративной прибыли в «налоговые оазисы».
Отмечается, что международные компании с объёмом продаж не менее €750 млн в год должны платить не менее 15% налога, независимо от того, где они базируются.