Колпино, Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по делу об убийстве, совершенном в июле 2022 года. Как установлено судом, преступник не только убил своего знакомого ударами ножа в спину, но и расчленил его тело бензопилой на семь частей и закопал останки в безлюдном месте, вывезя их под видом заготовок для шашлыка. А также произвел профессиональную «зачистку» следов преступления в своей квартире.

(сс) markusspiske Пила

Как рассказали 16 декабря в прокуратуре Петербурга, Константин Сидоров признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ссора между ним и его знакомым произошла в ночь с 12 на 13 июля в одной из квартир д. 32 по Тосненскому переулку в Колпино, на фоне личных неприязненных отношений. После убийства, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, Сидоров с помощью ножа и электропил расчленил в ванной труп погибшего, упаковал останки в полиэтиленовые пакеты и хозяйственные сумки, после чего вывез их на машине в деревню Черное Волосовского района Ленобласти, где закопал в овраге.

Чтобы скрыть следы преступления, Сидоров смыл в квартире следы крови, выбросил нож и разобранную электропилу в пруд в парке, а одежду и личные вещи жертвы — в мусорные баки. После чего обработал ванну средствами для мытья и перекисью водорода, вызвал мастера по реставрации ванн, который зачистил и отполировал покрытие болгаркой и нанес на ванну новый слой акриловой эмали.

По сообщению Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга (ОПС), Сидоров объяснил, что конфликт возник из-за ревности к женщине, его сожительнице, которая узнала о совершенном убийстве, но не сообщила в полицию.

Собравшись захоранивать останки, подсудимый для прикрытия истинной цели поездки позвал с собой сожительницу, а также свою мать якобы на шашлыки. «Вечером компания уехала. Фигурант захватил части тела, а мама — куриные ножки», — рассказали в ОПС.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. С учетом позиции гособвинения суд приговорил Сидорова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Одновременно судом удовлетворен гражданский иск дочери убитого, в пользу которой с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.