Пожар вспыхнул в торговом центре Стамбула
В столице Турции на территории торгового центра вспыхнул пожар
Анкара, 16 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Турции на территории торгового центра произошел пожар, передает телеканал NTV.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция (Стамбул)
Согласно полученным данным, пожар вспыхнул в торговом центре Стамбула. Команды пожарных, выехавших на место происшествия, продолжают принимать меры по ликвидации возгорания. Известно, что пожар начался на крыше здания.
Информации о возможных пострадавших пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, десять человек погибли, в том числе пять детей, в результате пожара, начавшегося в семиэтажном здании в пригороде французского Лиона.