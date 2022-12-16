Анкара, 16 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Турции на территории торгового центра произошел пожар, передает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

Согласно полученным данным, пожар вспыхнул в торговом центре Стамбула. Команды пожарных, выехавших на место происшествия, продолжают принимать меры по ликвидации возгорания. Известно, что пожар начался на крыше здания.

Информации о возможных пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, десять человек погибли, в том числе пять детей, в результате пожара, начавшегося в семиэтажном здании в пригороде французского Лиона.