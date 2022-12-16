Белград, 16 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Диверсификацию поставок газа намеревается провести Сербия для того, чтобы уменьшить свою зависимость от голубого топлива из России. Об этом 16 декабря заявила сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Негре в интервью агентству Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Наших ресурсов недостаточно, по крайней мере, когда речь идет о газе, но для нас важно всё, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте», — сказала она.

При этом Негре уточнила, что имеет в виду затраты в сотни миллионов евро для проектов по закупке газа из таких стран, как Азербайджан, и проект по соединению с газовыми терминалами в Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич предположил наступление самой тяжёлой зимы в истории в случае затягивания конфликта на Украине.