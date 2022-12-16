Москва, 16 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России на купянском направлении уничтожили до 20 боевиков ВСУ. Об этом в ходе брифинга 16 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, огневое поражение подразделений ВСУ было совершено в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области.

Конашенков отметил, что также были уничтожены две боевые бронемашины ВСУ и три пикапа.

Как передает ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российским военным удалось уничтожить склад и радиостанцию ВСУ.