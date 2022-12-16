Луганск, 16 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. За последние сутки ВСУ нанесен значительный удар — бойцы ПВО союзных войск сбили четыре беспилотных летательных аппарата противника в Харьковской области и в ДНР. Кроме того, в ЛНР были перехвачены два реактивных снаряда «Хаймарс», сообщили 16 декабря на брифинге в Министерстве обороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Первомайска Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда «Хаймарс», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации на территории Украины были сбиты 2673 беспилотных летательных аппарата, 344 самолета и 184 вертолета.

Кроме того, было уничтожены 7134 танка и другие боевые бронированные машины, 931 боевая машина РСЗО, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники.