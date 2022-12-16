Донецк, 16 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Эвакуировавшийся из Артёмовска Донецкой Народной Республики житель передал видео о расстреле боевиком ВСУ двух гражданских лиц. Об этом 16 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сообщается, что видео сняли в конце ноября. В описании к нему говорится, что конфликт произошёл из-за нежелания местных жителей предоставить военным жильё.

«От нас до фронта несколько километров еще, но походу они решили тут расквартировать типа тыловиков. Стали ходить по домам, мол, мы тут такие все важные, славная 93-я бригада… На второй день эти ублюдки приперлись к соседям и вот чего учинили», — говорит автор видео.

Он также сообщил, что после расправы, которую учинил украинский военнослужащий, для боевиков освободили всю улицу вечером того же дня.