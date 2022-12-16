Минск, 16 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным решения, связанные с экономикой и стабильностью финансовых систем, сообщает агентство БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, стороны проанализируют проблемы, которые требуют неотложных решений, в частности, вопросы экономической и финансовой сферы.

«Мы детально проанализируем проблемы на самом высоком уровне, которые требуют неотложных решений», — заявил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Димитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящих переговорах в Минске в основном планируют обсуждать торгово-экономическое сотрудничество стран и вопросы интеграции.