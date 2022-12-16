Москва, 16 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» по всей стране создаются условия для того, чтобы россияне активно занимались физической культурой и спортом, вели спортивный и здоровый образ жизни.

АНО «Национальные приоритеты» Спорт — норма жизни

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях развития России до 2030 года» доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна достичь 70% к 2030 году. По итогам 2022 года (по состоянию на 15.12.2022) количество регулярно занимающихся спортом в России составляет 65 млн человек — 53% жителей страны.

Главные достижения

«В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» до конца 2022 года по всей стране будет открыто более 100 спортивных объектов. Это стадионы, ФОКи, бассейны, ледовые арены. Создано 235 площадок ГТО. Кроме того, в рамках конкурса «Ты в игре» поддержано 5 проектов по популяризации любительского спорта. Благодаря такому комплексному подходу мы уверенно идем к выполнению показателя, обозначенного Президентом, по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, не ниже 70%. На данный момент он составляет уже 53%», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

«С каждым годом интерес россиян к активной физической деятельности растет, всё больше людей осознают важность спорта в своей жизни. В спорт сегодня уже вовлечено более 65 млн. человек, и до 2030 года мы должны увеличить этот показатель до 105 млн. человек. Ощутимый вклад в популяризацию спорта вносят некоммерческие организации, которые реализуют интересные и яркие проекты. Они проделывают масштабную и высокоэффективную работу по вовлечению людей: обучают специалистов, организуют бесплатные тренировки, проводят праздничные фестивали и соревнования, обеспечивают участников необходимым инвентарем. Такие инициативы открывают дорогу в спорт для всех граждан, подчеркивают его доступность, и оказывать поддержку таким проектам — одна из важных задач», — прокомментировал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

Благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» с 2019 года по всей стране открыто 397 спортивных объектов (по состоянию на 15.12.2022). По состоянию на 15.12.2022 в 2022 году введено в эксплуатацию 70 спортивных объектов.

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» оказывается поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и спорта. В 2022 году гранты получили 35 НКО в размере 256,5 млн рублей. Большое внимание уделяется развитию компетенций специалистов в области физической культуры и спорта. В 2022 году по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации подготовлено 17 000 специалистов.

Проведено 1028 мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Минспорта России, для всех категорий и групп населения, в том числе среди лиц с инвалидностью, а также по подготовке спортивного резерва. 716 организаций предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

В спортивные школы поставлено 235 комплектов спортивного оборудования и инвентаря. В муниципальные образования регионов Российской Федерации поставлено 230 комплектов оборудования для создания спортивных площадок.

Более 19,2 млн россиян являются участниками комплекса ГТО, более 11 млн человек приступили к выполнению нормативов, более 6,3 млн из них завершили выполнение нормативов и показали высокий уровень физической подготовленности, соответствующий золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО: более 2,4 млн получили золотые знаки отличия; 2,1 млн серебряные; 1,8 млн бронзовые знаки отличия.

Saratov. gov.ru Виды спорта

Кейсы и герои федерального проекта «Спорт-норма жизни»

Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

«Ассоциация студенческого баскетбола» — проект «АСБ 3×3»

Проект позволяет вовлечь учащуюся молодежь в занятия спортом, обеспечить их двигательной активностью и физическими нагрузками, приобщить к здоровому образу жизни в весенне-летний период. Проект включает проведение 50 региональных турниров в не менее чем 43 регионах Российской Федерации и финальную стадию для лучших команд со всей страны — Суперфинал АСБ 3×3, который состоялся в городе Москве в сентябре–октябре 2022 года. Таким образом, комплексный проект «Баскетбольная страна» позволил вовлечь студентов в регулярные занятия спортом, обеспечить их двигательной активностью и физическими нагрузками, приобщить к здоровому образу жизни в весенне-осенний период. Участниками проекта стали 1500 спортсменов из не менее чем 43 регионов России. Зрительский охват проекта: в офлайн — более 10 000 человек, в онлайн — более 1 000 000 человек.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Спортивные площадки на Студвесне. Баскетбол

«Северная ходьба — новый образ жизни!»

Всероссийский проект «Северная ходьба — новый образ жизни!» реализуется в 43 регионах России и направлен на развитие северной ходьбы среди граждан среднего и старшего возраста.

По проекту проводится подготовка организаторов физкультурно-массовой работы и инструкторов по северной ходьбе, организуются открытые уроки и тренировки для работающих граждан. Для работодателей и организаторов физкультурно-спортивной работы на предприятиях в рамках развития корпоративного спорта разрабатываются методические материалы. Главной особенностью проекта является то, что организаторами мероприятий на местах являются спортивные активисты, которые приобщают к занятиям спортом жителей своих городов, поселений, отдаленных районов.

Sakhalin.gov.ru Всероссийский день ходьбы на Сахалине

Итогом реализации проекта в регулярные занятия спортом вовлечено более 15 000 сотрудников организаций и предприятий. 3500 человек принимают участие в корпоративных соревнованиях по северной ходьбе. В регионах проведения проекта подготовлено более 200 общественных инструкторов, которые в дальнейшем продолжат проведение регулярных тренировок.

ВФСО «Локомотив» — проект «Создание условий для развития и оснащения физкультурно-спортивных клубов с целью организации, проведения физкультурных и спортивных мероприятий»

Проект направлен на развитие и оснащение физкультурно-спортивных клубов, обеспечивающих максимальное вовлечение населения Российской Федерации в занятия физической культурой и спортом, организацию клубных занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности и активную пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Физкультурно-спортивные клубы созданы на территории 68 регионов Российской Федерации. Организовано 220 спортивных секций. В секциях занимаются 25 264 человек. Наиболее популярные виды спорта: футбол (мини-футбол), волейбол, баскетбол, плавание, легкая атлетика, хоккей, настольный теннис и ОФП.

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России» — проект «Всероссийский проекта «Вокруг спорта»

Проект является инновационной моделью, позволяющей охватить наибольшее количество профессиональных образовательных организаций по всей России и сформировать сеть объединений, деятельность которых непосредственно связана с развитием и популяризацией массового спорта в России. Всероссийский проект «Вокруг спорта» — это комплекс спортивно-образовательных мероприятий в целях развития и популяризации массового студенческого спорта в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях. Благополучателями проекта стали 4500 представителей студенческой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет.

Администрация Улан-Удэ Уличный баскетбол

Студенческие спортивные клубы являются важным инструментом развития массового студенческого спорта. Ежегодно, движение активно развивается, на данный момент в Ассоциации состоит 547 клубов.

Проект «Национальное беговое движение России»

Проект позволяет любителям бега объединяться в спортивные сообщества, общаться, организовывать совместные активности, соревноваться не только между собой в индивидуальном зачете, но и между командами и клубами из разных регионов и городов страны. Опыт реализации проекта показывает интерес и востребованность не только со стороны организаторов, но и со стороны спортивного любительского сообщества. В 2022 году привлеченное в рамках гранта финансирование помогло внедрить на IT-платформе НБД новые инструменты стимулирования и вовлечения граждан в систематические занятия физической культурой и массовым спортом.

Бег пяо

Дальнейшая реализация проекта «Национальное беговое движение» будет способствовать популяризации здорового образа жизни и привлечению граждан, в том числе целевой аудитории старше 20 лет, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Благотворительный фонд содействия реализации программ лиги здоровья нации — проект «Человек идущий»

Проект «Человек идущий» призван мотивировать людей старше 20 лет к повышению ежедневной двигательной активности. В основе проекта лежит организация всероссийских массовых соревнований по фоновой ходьбе между корпоративными, муниципальными и другими командами с использованием мобильного приложения.

Соревнования проходили в течение длительного периода времени, что привело к формированию устойчивой привычки к ходьбе и, как следствие, к увеличению количества людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Реализация проекта включает в себя три этапа: подготовительный, соревновательный и итоговый. В подготовительный этап входит: организационный период, актуализация мобильного приложения, формирование команд минимум в 43 регионах России (по 20-30 человек), подключение команд к мобильному приложению, подготовка методических рекомендаций, формирование базы участников проекта составило 15 000 человек.

Цели проекта — стимулирование и повышение ежедневной двигательной активности людей разного возраста, развитие естественных методов оздоровления и создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни.

Общероссийская общественная организация Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» — проект «МЫ ЗА! СПОРТ»

Мероприятия проекта направлены на вовлечение в регулярные занятия двигательной активностью и укрепление общего физического здоровья работников сферы услуг, ведущих малоподвижный образ жизни, с помощью создания для них доступной и персонифицированной системы регулярных занятий физической культурой, проведения мотивирующих к занятиям спортом мероприятий, а также поддержки и пропаганды практик здорового образа жизни. Проект реализуется с минимальными затратами времени и материальных ресурсов работников, «подстраиваясь» под рабочий график и распорядок дня, привлекая к занятиям массовым спортом весь трудовой коллектив участвующих организаций, а также членов их семей, включая отдаленные и сельские территории. Проект реализован с вовлечением в систематические занятия физической культурой по месту работы 15 000 человек возрастом от 18 лет и старше в 43 регионах Российской Федерации.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», — популяризации массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Конкурс организует АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Алексей Колчин ИА REGNUM Игра

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится уже в третий раз. За первые два сезона в нем приняли участие более 6600 инициатив со всей России. Второй сезон проходил с 16 ноября 2021 года по 7 апреля 2022 года. Он подтвердил всероссийский масштаб инициативы: всего было подано 4027 заявок на участие, а среди финалистов конкурса было много региональных проектов.

Победителем во втором сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и обладателем гран-при в 1 миллион рублей стал фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области. Проект зародился 20 лет назад, его главное отличие от других турниров — доступность для всех желающих: участие для команд бесплатное, а мальчишки со двора играют наравне с воспитанниками спортшкол. Награду победителю конкурса вручил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Получить такую высокую оценку со стороны экспертного совета, стать победителем в конкурсе и в номинации, в которой было представлено более 1000 заявок, — очень ценно и приятно. Мы благодарны за внимание к фестивалю, за новые возможности. Конкурс стал для нас мотивацией, которая поможет становиться лучше, продолжать свое дело и делать счастливыми еще больше ребят, вовлекая их в активный и здоровый образ жизни», — делится автор фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА» Дмитрий Борщев.

Номинация «Дети в спорте» — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области

Третий сезон конкурса стартовал 25 октября 2022 года. Уже подано более 2 000 заявок со всей страны для участия в конкурсе. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tyvigre.ru до 23 января включительно, а итоги будут подведены в апреле 2023 года. Победители в пяти основных номинациях получат гранты в 300 тысяч рублей, а победитель конкурса — гран-при в 1 миллион рублей.

Авторы 250 лучших заявок, попавших в лонг-лист, получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы. Для 25 инициатив, прошедших в шорт-лист, предусмотрена еще одна образовательная программа, в рамках которой авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления.

Принять участие в третьем сезоне конкурса могут как физические, так и юридические лица. Проекты могут быть онлайн или офлайн, а в инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек. Среди других условий участия: проект должен функционировать в настоящее время в сфере любительского спорта, отличаться яркой и необычной идеей, быть социально значимым, ставить своей целью улучшение качества жизни россиян и у него должны быть участники. Авторы должны быть готовы развивать проект и привлекать новых людей.

ГТО

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в регионах построено более 1,5 тысяч спортивных площадок для подготовки жителей страны к выполнению нормативов комплекса ГТО. В России функционируют более 2,6 тысячи центров тестирования ГТО.

Сегодня более 19,2 млн россиян являются участниками комплекса ГТО, более 11 млн человек приступили к выполнению нормативов, более 6,3 млн из них завершили выполнение нормативов и показали высокий уровень физической подготовленности, соответствующий золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО: более 2,4 млн получили золотые знаки отличия; 2,1 млн серебряные; 1,8 млн бронзовые знаки отличия.

Выполнить нормы ГТО может любой желающий при наличии справки из медицинского учреждения.

Существенный вклад ежегодно в прирост новых участников комплекса ГТО вносит Фестивальное движение. В 2022 году проведены пять Фестивалей ГТО:

среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Верхняя Пышма, 15–20 мая, 365 участников). Более 25 тысяч команд от трудовых коллективов участвовали в отборочных этапах Фестиваля;

среди обучающихся образовательных организаций высшего образования (Чеченская Республика, г. Грозный, 1–6 июля, 338 участников). Более 22 тыс. студентов приняло участие во внутривузовском отборочном этапе;

среди обучающихся общеобразовательных организаций (Республика Крым, пгт Гурзуф, МДЦ «Артек», 1–22 сентября, 555 школьников). Более 206 тыс. школьников боролось в этом году за путевки в Артек на отборочных этапах;

среди семейных команд (Калининградская область, г. Калининград, 20–25 сентября). В финальной части Фестивале приняло участие 47 команд из 47 регионов Российской Федерации, общее число участников финального этапа 219 человек — 188 участников и 31 представитель). Более 12 тысяч семей принимали участие в этом году в отборочных тестированиях по нормативам ГТО для того, чтобы получить шанс защищать свои компании и города в Финальном этапе.

Фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО» с 14 по 18 декабря в Самарской области запланировано проведение. Количество участников — 450 человек.

Славнефть-ЯНОС Фестиваль ГТО

В целях поощрения граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО на золотые знаки отличия комплекса ГТО, Минспорт России на постоянной основе проводит торжественные церемонии награждения с участием руководства Минспорта России.

1 марта 2022 года в Министерстве спорта Российской Федерации в рамках заседания Организационного комитета о реализации комплекса ГТО и мероприятий, приуроченных к 90-летию Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса ГТО (СССР) состоялась торжественная церемония вручения золотых знаков отличия. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил золотые знаки отличия ГТО гражданам, показавшим высокий уровень физической подготовленности при выполнении нормативов. Обладателями заслуженных наград стали 12 физкультурников.

12 августа в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось награждение государственными и ведомственными наградами граждан России, внёсших большой вклад в развитие отечественного спорта и за высокие спортивные достижения. В рамках торжественной церемонии прошло и вручение знаков отличия ГТО. Золотые знаки отличия Олег Матыцин вручил гражданам, показавшим высокий уровень физической подготовленности при выполнении нормативов ГТО. Обладателями заслуженных наград стали 6 физкультурников среди которых были преподаватели, выпускники школ и даже воспитанник детского сада.

28 сентября в рамках Международного Форума «Россия-спортивная держава» состоялась церемония вручения медалей «90 лет ГТО» и золотых знаков отличия. Памятной награды удостоились люди, внёсшие значительный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта, возрождение и реализацию комплекса ГТО.

10 сентября в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения золотых знаков отличия ГТО. Министр спорта России Олег Матыцин Васильевич вручил заслуженные награды гражданам, показавшим высокий уровень физической подготовленности при выполнении нормативов комплекса ГТО. Всего были награждены 12 физкультурников разных возрастов.

Создание условий для занятий спортом, строительство современных спортивных площадок и спортивных объектов, увеличение доступности спортивной инфраструктуры являются одними из основных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Yarregion.ru Сдача нормативов ГТО

Спортивные площадки ГТО

В Камчатском крае в Мильковском районе появилась новая современная спортивная площадка ГТО. Площадка предназначена для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО.

Жители района получили возможность пользоваться новым гимнастическим оборудованием, которое включает различные турники, рукоходы, комплекс для выполнения прыжков в длину, мишени, перекладины, брусья, уличные тренажёры. Для комфортных тренировок площадка покрыта специальными резиновыми плитами.

Спортивные площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» устанавливают в Камчатском крае с 2019 года. За это время такие объекты появились в Карагинском, Пенжинском, Тигильском, Олюторском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Елизовском районах. Скоро новая площадка появится в селе Эссо Быстринского района. В этом году также завершится оборудование площадки ГТО в Соболевском районе.

В Республике Хакасия в Аскизском районе в селе Бельтирское открылась современная спортивная площадка для подготовки и выполнения нормативов ГТО, а также для организации учебно-тренировочного процесса. Площадка ГТО появилась благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

ИА REGNUM Спортивная площадка

В состав площадки входят силовые и кардиотренажеры, гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, которые размещены на специальном резиновом покрытии. Площадка расположилась вблизи школы, что будет способствовать ее посещению жителями села.

«Я очень рад, что в моем родном селе появилась спортивная площадка. Буду ходить сюда с семьей и друзьями, чтобы поддерживать себя в форме и общаться», — делится житель села Николай.

Спортивные объекты

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом Президента России Владимира Путина во всех регионах Российской Федерации продолжается строительство и открытие спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ), крытых футбольных манежей, легкоатлетических манежей, стадионов, дворцов спорта, катков; строительство спортивных площадок и поставка спортивного инвентаря и оборудования.

В поселке Озерки Калининградской области в начале 2022 года открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью почти 650 квадратных метров благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Помимо здания, здесь обустроен мини-стадион с беговыми дорожками, освещением, детской площадкой, натуральным игровым полем и зоной для уличной гимнастики.

В ФОКе Озерков разместился зал для единоборств и эстетических видов спорта, вмещающий два полноценных борцовских ковра. Там есть зона для силовых видов спорта, раздевалки и другие технические помещения. Здание и прилегающую территорию создали за один год. Первыми возможности арены опробовали воспитанники отделения вольной борьбы из Знаменска под руководством Семена Метельского, одного из ведущих тренеров и судей региона по этому виду спорта. Сейчас на территории физкультурно-оздоровительного комплекса активно идет тренировочный процесс.

В Псковской области в поселке Дедовичи открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

На ФОКОТе расположились сразу несколько спортивных площадок: футбольное поле, трансформирующееся зимой под хоккейную коробку, воркаут-площадка, платформа с тренажерами и атлетическую зону. В состав атлетической зоны входят круговые беговые дорожки протяженностью 200 м, 60-метровые прямые беговые дорожки и комплекс для отработки прыжков в длину. Для местных детишек на территории спортивного объекта соорудили детскую площадку. Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет более 8000 м².

«Ждали, потому что мы хотим здесь очень играть. Рады, что поле открыли. Тут много всяких тренажёров и можно заниматься спортом. Не только футболом, но и баскетболом, можно подтягиваться», — отмечает юный спортсмен Владислав Наумов.

«Детей всегда привлекает что-то новое. Но главное, чтобы взрослые тоже не оставались в стороне и всегда детей поддерживали в их начинаниях. Нам приятно, когда делают что-то для людей, для детей, для того чтобы могли заниматься разными видами спорта. И, конечно же, хотелось, чтобы это всегда поддерживалось», — делится тренер Андрей Киселёв.

В г. Севастополь в середине сентября благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» после реконструкции открылся стадион «Горняк». Стадион был построен еще в 1959 году. На территории стадиона базируются спортивные школы города Севастополя, в которых активно развиваются волейбол, бокс, велоспорт, художественная гимнастика, теннис, футбол. На спортивном объекте была проведена реконструкция недостроенного здания с трибунами, строительство футбольного поля, а также комплексное благоустройство, озеленение и ограждение территории по периметру участка стадиона.

После завершения реконструкции на территории стадиона расположены: футбольное поле с искусственным покрытием (размерами 105×68м); трибуны на 500 мест; подтрибунные помещения, включающие раздевалки, душевые, тренерскую, тренажёрный зал, судейскую, кабинеты администрации, спортивный зал (вместо кафе); теннисный корт; 400-метровая круговая беговая дорожка (5 дорожек); 100-метровая беговая дорожка (3 дорожки); сектор для прыжков в длину; сектор для прыжков в высоту; сектор для толкания ядра; площадка общей физической подготовки.

Стадион с открытыми трибунами на 500 мест предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального и местного уровня по различным видам спорта. Помимо сектора для занятий легкой атлетикой и футбольного поля с искусственным покрытием здесь есть теннисный корт.

Пропускная способность стадиона до 125 человек в смену. В здании есть помещения для спортсменов и тренеров, раздевалки с санузлами и душевыми, помещения с саунами, медицинский кабинет, санузлы для зрителей, административные и технические кабинеты. Оперативным управлением стадиона «Горняк» будет заниматься Государственное бюджетное учреждение Севастополя «Спортивная школа № 3 по футболу». С 1 октября на объекте будет организована работа четырех отделений, в том числе отделения велосипедного спорта спортивной школы № 7, отделения тенниса спортивной школы № 7, отделения легкой атлетики спортивной школы № 6 и отделения футбола спортивной школа № 3. Всего на стадионе «Горняк» будут заниматься 300 спортсменов и работать 8 тренеров.