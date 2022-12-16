Москва, 16 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили свыше полусотни киевских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом 16 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Читайте также: Более 50 киевских боевиков убиты и ранены на краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 военнослужащих [киевского режима], две боевые машины пехоты и три пикапа», ― говорится в новой сводке, опубликованной на сайте оборонного ведомства.

Кроме того, в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Ранее по теме: ВС России вышли на выгодные рубежи на краснолиманском направлении

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря три штурмовые группы ВСУ осуществили попытки контратаковать позиции российских военных на краснолиманском направлении из районов населённых пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Однако огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем российские военные эти попытки пресекли.