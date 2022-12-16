ВС России уничтожили на южнодонецком направлении до 50 киевских боевиков
Минобороны: ВС России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 50 боевиков ВСУ
Москва, 16 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за сутки уничтожили до 50 боевиков преступного киевского режима на южнодонецком направлении. Об этом 16 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южнодонецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.
Кроме того, официальный представитель Минобороны указал, что в результате этого российскими войсками за сутки было уничтожено до 50 киевских нацистов, а также три автомобиля ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС России продолжили наступательные действия на донецком направлении.