Москва, 16 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за сутки уничтожили до 50 боевиков преступного киевского режима на южнодонецком направлении. Об этом 16 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«На южнодонецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны указал, что в результате этого российскими войсками за сутки было уничтожено до 50 киевских нацистов, а также три автомобиля ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС России продолжили наступательные действия на донецком направлении.