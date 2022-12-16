Москва, 16 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе города Берислава Херсонской области, сообщил 16 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Берислав. Россия

«Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислава», — сказал он.

По его данным, также поражены подразделения 102-й и 108-й бригад территориальной обороны ВСУ в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения украинских боевиков на огневых позициях, живая сила и украинская военная техника в 93 районах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России продолжили наступательные действия на донецком направлении.